Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenileme çalışmaları nedeniyle taşındığı Sultangazi Devlet Hastanesi binasına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazılı afişler asıldı.

Devlet hastanesine AK Parti afişleri ile donatılması tepkilere neden oldu. Kamu kurumlarının bir siyasi parti tarafından seçim propagandası için kullanılması tepki çekti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız Sultangazi Haseki Devlet Hastanesi yöneticileri ise "Konuyla ilgili açıklama yapamıyoruz" dedi.

KAFTANCIOĞLU: SUÇA ORTAK OLMAYIN

Duruma CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da biz gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın." çağrısında bulundu.

TWİTTER'DA TEPKİ YAĞDI

Devlet Hastanesi binasına Binali Yıldırım'ın afişlerinin asılması büyük tepki topladı. Twitter kullanıcıları bu konu hakkında sert eleştirilerde bulundu.