Kaynak: AA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, halk eğitim merkezlerindeki kursların ev kadınlarının topluma ve ekonomiye katılımını artırdığını belirterek "Devlet, kadınlara yönelik önemli politikalar geliştiriyor. Kadınların üretime katılması için eğitim programlarının çok ciddi şekilde üzerinde duruluyor." dedi.Çiftçi, Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret ederek, çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Çiftçi, kurslarda üretilen ürünleri inceledi.Halk eğitim merkezlerinde açılan kursların kadınların bireysel gelişimine katkı sağladığı gibi üretimi devam ettirmeleri halinde ekonomik yapılarını da güçlendirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarla kadınlarımız, gençlerimiz hem boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmekte hem kendilerini geliştirmekte hem de öz güven sahibi bireyler olarak toplumda kendilerine daha sağlam yer edinmektedir. Devlet, kadınlara yönelik önemli politikalar geliştiriyor. Kadınların üretime katılması için eğitim programlarının çok ciddi şekilde üzerinde duruluyor." diye konuştu.Kurslar sayesinde özellikle ev kadınlarının üretimde aktif hale geldiğinin altını çizen Çiftçi, "Eğitimin ardından yetenekleri oranında ekonomik yapılarına katkı sağlayacaklardır. Meslek edinmek veya kişisel gelişimini arttırmak isteyen herkesi halk eğitim merkezinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.