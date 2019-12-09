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Devlet Konservatuarı'ndan "Keman-Piyano Konseri"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Keman-Piyano Konseri", 7 Aralık Cumartesi günü Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

09.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:01Devlet Konservatuarı'ndan
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Keman-Piyano Konseri", 7 Cumartesi günü Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde keman performansı sergileyen Doç. Hüseyin Bülent Akdeniz'e, Doç. Arman Ataç piyano ile eşlik etti. Konser sonrası görüşlerini aktaran Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Arman Ataç, "Herkesin beğenebileceği Türk eserleri üzerine bir konser gerçekleştirmek istedik. Bu tür konserler insanı sıkmadan, klasik müzik ve enstrümanlardan korkmalarını engelleyerek onların biraz daha müziğe yakınlaşmasını sağlıyor. Bu tür konserlerle; daha çok kişiye ulaşılacağımızı, insanlarda daha çok merak uyandırabileceğimizi ve klasik müziğe duyulan ilgiyi artırabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Konserde; Kütahya'nın Pınarları, Sultaniyegah Sirto, Çökertme, Manisa Türküsü, Havada Bulut Yok, Sarı Gelin, İlvanlım, Iğdır'ın Al Alması, Uzun İnce Bir Yoldayım, Nihavend Longa, Hekimoğlu, Bülbülüm Altın Kafeste, Kemençeden Kemana eserleri seslendirildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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