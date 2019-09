Devlet konservatuarından "Klarnet ve Piyano" konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen klarnet ve piyano konseri Salon 2003'te dinleyiciler ile buluştu.



Konserin ilk bölümünde; İstemihan Taviloğlu Klarnet Konçertosu "Con eleganza, Con molto espressione, Con moto", Franz Danzı Klarnet Sonatı "Allegro, Andante sostenuto, Allegretto" eserleri seslendirilirken, ikinci bölümüde ise Carl Stamıtz Klarnet Konçertosu No 3 Si Bemol Majör "Allegro moderato, Romanze, Rondo", Arthur Honegger Klarnet için Sonatin "Modere, Lent et soutenu, vif et rythmique" müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen konserde, klarnette Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. İlkay Ak, piyanoda ise Çağdaş Özkan yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA