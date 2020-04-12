Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Devlet konservatuvarı öğrencilerinden klipli "evde kal" mesajı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin evlerinde çektikleri videolardan oluşturulan kliple "evde kal" mesajı verildi.

12.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:50
Devlet konservatuvarı öğrencilerinden klipli
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin evlerinde çektikleri videolardan oluşturulan kliple "evde kal" mesajı verildi.
Öğrencilerin evlerinde enstrümanlarıyla, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla çektiği videolardan klip oluşturuldu.
Öğrenciler klipte vatandaşlara "evde kal" mesajı verdi.
Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.
Devletin vatandaşlara yapmış olduğu "evde kal" çağrısına, konservatuvar öğrencilerinin, hazırladıkları videoyla katkı sunduğunu belirten Zafer, "Ev ortamında bireysel olarak hazırladığımız müzik çalışmalarımızla da toplumumuza moral aşılamayı amaçlıyoruz.
Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi borç biliriz. Bu zor süreçte hijyen kurallarına uymamız ve sosyal mesafeyi korumamız hayati önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güzel günlere erişmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde lütfen evde kalalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› Güncel ››Devlet konservatuvarı öğrencilerinden klipli 'evde kal' mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi - Haber 12:50: İran'da son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke... - Haber 12:50: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4... - Haber 12:50: Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:50: Ergani'nin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber