Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç, kamuya atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanmış 2 bin 183 genci, kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.Çocuklara iyi bir gelecek hazırlamanın kendileri için her şeyden önce ahlaki ve sosyal bir sorumluluk olduğunu ifade eden Selçuk, hiçbir şeyin çocukların yüzündeki tebessümden kıymetli ve mutluluk verici olmadığını söyledi.Dünyada farklı sebeplerle korunmasız yaşayan çocuk sayısının resmi olarak 150 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyondan fazla olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu trajediye son verilmesinin öncelikle devletlerin sonra da herkesin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Selçuk, "Bugüne kadar, çocuklarımız emanettir diyerek, doğumlarından yetişkinlik çağlarına kadar her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilendik. Çocuklarımızın sevinciyle sevindik, başarılarıyla mutlu olduk. Çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak, huzur içinde yaşamlarını sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız." diye konuştu.2 bin 200 genç, unvan değişikliğinden faydalandıBakan Selçuk, devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında desteklediklerini belirterek, gelecek kaygısı yaşamamaları için gençlerin istihdamda olmalarını önemsediklerini söyledi.Gençlerin kamu kurumlarına atanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçtiklerini anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:"Yaptığımız düzenlemeyle hak sahipliğini kazanmada başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yılda bir kez yapılmakta olan devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda üç kez yapmaktayız. Ayrıca 2018'deki düzenlemeyle gençlerimiz, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker gibi unvanlara atanabiliyor. Bu yönüyle başarı gösteren gençlerimiz toplumda rol model olarak akranlarına da güzel örnek sunuyorlar. Yerleştirme işlemleri, kamu kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri unvanlara yerleştirilerek gerçekleştirilmekte. Daha önce ataması yapılan 2 bin 200 gencimizi de bu unvan değişikliğinden faydalandırdık."15 yılda 29 bin genç işe yerleştirildiÖzel sektör istihdam teşviki uygulamasından, 2 bin 600 farklı iş kolunda 3 bin gencin faydalandığını vurgulayan Selçuk, kamuya yerleştirmeyle ilgili şu bilgileri verdi:"1988'den 2002'ye kadar 21 bin hak sahibi bu kapsamda işe yerleştirilebilmiş iken, 2003-2018 yılları arasında hükümetlerimiz döneminde işe yerleştirdiğimiz gençlerimizin sayısı 29 bine yaklaştı. Bugün 2 bin 183 kadro için yerleştirme yapacağız. Aralık ayında bir yerleştirme daha yapacağız. Böylelikle bu yıl için 3 bin 200 kadro/pozisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kadroların tamamına yerleştirme yapabildiğimiz takdirde, 17 yılda kamuya yerleştirilen devlet korumasından yararlanan gençlerimizin sayısı 32 bine ulaşmış olacak. Bu zamana kadar gerçekleştirilen koruyucu önleyici faaliyetlere ve çocuklarımız ile ailelerini desteklemek amacıyla bu projelerimize devam ediyoruz."Yaklaşık 6 bin koruyucu aile yanında 7 bini aşkın çocuğun bakımını sağladıklarını vurgulayan Selçuk, "2018'de 647 çocuğumuz ailelerin yanına yerleştirildi. Bugüne kadar 17 binden fazla çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. Koruma ve bakım altına aldığımız çocuklarımızın kaldığı koğuş tipi kuruluşların hizmetini sonlandırdık. Koruma altındaki yaklaşık 14 bin çocuğumuza aile ortamına en yakın evlerde bakım hizmeti vermekteyiz. Burada kalan çocuklarımızın; milli ve manevi değerlere bağlı, öz güvenli güçlü bireyler olarak toplumsal hayata katılmalarını önemsiyoruz." dedi.Okul Destek Projesi başlatıldıSelçuk, Bakanlığın sosyal hizmetlerinin, aile odaklı bir anlayış ve stratejiyle yürütüldüğünü bildirerek, şunları kaydetti:"Çocuklarımızın aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak da koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Evlatlarımızın hem fiziksel, hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamında sağlamayı önemsiyoruz. Şayet kuruluş bakımında rehabilitasyon zorunluysa süreç sonrası çocuklarımızın aileleri yanına döndürülmesini sağlıyoruz. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuk evlerimize veya çocuk evleri sitelerimize yerleştiriyoruz. Bugün Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizle kendi aileleri yanında destek verdiğimiz 126 bini aşkın çocuğumuz bulunmakta. Ayrıca, okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmeleri için de ortam ve imkanları sunabilmek için Okul Destek Projesini başlattık. 23 ilde pilot proje olarak başlamıştı. Bugün 81 ile yaygınlaştırmış durumdayız. Bugüne kadar 14 bini aşkın çocuğumuza ulaştık."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından kura butonuna basarak, devlet korumasından yararlanmış 2 bin 183 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemini yaptı.