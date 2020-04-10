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Devlet korumasındaki çocuklar derslerini TRT ve EBA TV'den takip ediyor

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma altındaki çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde derslerini TRT ve EBA TV aracılığıyla kaldıkları evlerden takip ediyor.

10.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:34
Devlet korumasındaki çocuklar derslerini TRT ve EBA TV'den takip ediyor
Erzurum 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma altındaki çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde derslerini TRT ve EBA TV aracılığıyla kaldıkları evlerden takip ediyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyada hızla yayılan Kovid-19'un yurtta da görülmesi üzerine uzaktan eğitim alan Erzurum'daki koruma altındaki çocuklar, sosyal mesafeye de dikkat ederek kaldıkları evden eğitimlerini sürdürüyor.
Yetkililerin düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yaptırdığı kurumda, virüse karşı üst düzeyde tedbirler alındı.
Sağlık personelince sabah ve akşam ateşleri ölçülen ve gerekli dezenfekte bilgilendirilmesi yapılan çocuklar, uzaktan eğitimin yanı sıra kitap okuyup çeşitli etkinliklerle zamanlarını geçiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Eğitim Bilişim Ağı, Erzurum, Wuhan, Güncel
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