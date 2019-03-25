Devlet Korumasındaki Çocuklardan Şehitliklere Ziyaret

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar Erzurum'daki değerler eğitimi kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek, şehitler için dua ettiler.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, AÇSH Şube Müdürü Cevat Çimen ve devlet korumasındaki çocukların katıldığı değerler eğitimi etkinliğinde Kars Kapı Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.Şehitliklerde, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde görevli Din Görevlisi İsmail Özler ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde görevli Din Görevlisi Abdulselam Yıldırım tarafından okunan Aşr-ı Şeriflerle çocukların daha önce okuduğu hatimlerin duası yapıldı.AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, şehitliğin önemine değinerek, çocukların milli ve manevi değerlere saygılı nesiller yetiştirmek için değerler eğitimin önemine değindi.Vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel anlatılacağı yerin şehitlikler olduğunu belirten Erdal, şunları söyledi:"18 Mart Şehitler günü etkinlikler kapsamında bu etkinliğimizi düzenledik. Ülkemiz için kendi canını seve seve feda eden şehitlerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımıza milli değerlerimizi aşılamak için böyle bir program yaptık. Çocuklarımız şehitliğin ne olduğunu kitabi olarak biliyorlar ama uygulamalı olarak pek bunu kavrayamadıkları için yerinde görmeleri onları daha farklı hissettirdi. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecek." - ERZURUM