Devlet korumasındaki çocuklardan "Vefa Sosyal Destek Grupları"na bayram hediyesi

İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beykoz Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) bünyesindeki cam işleme kursuna katılan devlet korumasındaki çocuklar, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına bayram hediyesi olarak anahtarlık hediye etti.

24.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:10
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Beykoz Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) bünyesindeki cam işleme kursuna katılan devlet korumasındaki çocuklar, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına bayram hediyesi olarak anahtarlık hediye etti.
Beykoz ÇODEM Müdürü Rauf Antep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu ve 13-18 yaş grubu kız çocuklarına hizmet verdiğini söyledi.
Dezavantajlı gruptaki çocuklara hizmet verdiklerini belirten Antep, "Kuruluşumuzdaki çocuklar devlet korumasındadır. Belli hayat travmaları yaşayan bu çocuklarımızı, sonraki hayatları için daha güvenli şekilde yetiştirmeyi ve onları topluma güvenli bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzda şu an 24 çocuğumuz var. Bu çocuklar kendi istek, yetenek ve becerilerine göre kurslara yerleştirilmektedir. Kurumumuzda cam işleme, resim ve İngilizce kursu var." diye konuştu.
Hediye teklifi çocuklardan geldi
Antep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci dolayısıyla ülkede yoğun bir mücadele sürdüğünü anımsattı.
Vefa Destek Projesi kapsamında çalışan ekiplerin de bu dönemde 7/24 hizmet verdiğini dile getiren Antep, "Çok zor bir hizmeti yapıyorlar. Çocuklarımızdan, 'Vefa Destek Grubu'nda çalışan abi ve ablalarımıza bir destekte bulunalım.' teklifi geldi. Cam işleme kurslarında eğitim gören çocuklarımız 140 camdan anahtarlık yaptı." ifadesini kullandı.
Cam sanat kursu eğitmenlerinden Cansu Civelek ise çocukların 1,5 ay eğitim aldığını anlatarak, "Bizimle çalışırken keyif aldılar, sıcak bir objeye şekil vermek onlara keyif verdi. Çocuklar bu konuda çok yetenekliler. Zorlukların üzerinden gelmeyi başarabilirler." dedi.
Çocuklar hazırladıkları camdan anahtarlıkları Beykoz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Selim Safi'ye "İyi bayramlar" dileyerek teslim etti.
Safi, teşekkür ederek, çocukların gönderdiği mektubu da okudu.
Mektupta, "Sizler bu toplumun korkusuz kahramanlarısınız. Bu süreçte çok yoruldunuz ve evinizden uzak kaldınız. En kısa zamanda sağlıkla evinizin kapısını açmanız dileğiyle. İyi ki varsınız." ifadeleri yer alıyordu.
Teşekkür ederek hediyeleri alan Safi, "Kız çocuklarımız, kurslarda eğitim aldıktan sonra yaptıkları camdan anahtarlıkları pandemi nedeniyle yoğun çalışan Vefa Destek Grubu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına hediye ettiler. Bunları arkadaşlara dağıtacağız." diye konuştu. Devlet korumasındaki çocuklardan ’Vefa Sosyal Destek Grupları’na bayram hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Beykoz, Cam, Güncel, Haber

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