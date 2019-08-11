Devlet, milletle bayramlaştı

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.



Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Kaymak ve Başkan Demir ayrıca, bayramlaşmaya gelen küçük çocuklara harçlık verdi.



Bayramlaşma törenine, ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demritaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Büyükşehir Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ve kurum müdürleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA