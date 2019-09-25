Devlet Opera ve Balesi, "Retrospektif - Geçmişe Yolculuk" temasıyla açılıyor

Artık, Pasifik Okyanusu'nun tam orta yerinde, plastik atıklardan oluşan bir çöplüğümüz var. 7 Milyon ton plastik atıktan oluşanbir çöplük adası: 7. KITA " İnsanın kendi kendine oluşturduğu bu "ekolojik değişim"e İDOB olarak biz de dikkat çekmek amacıyla,"Dünyada bir sürü nesne varken, yenisini üretmek neden?!"diyoruz.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi,Ludwig van Beethoven eserleriile yeni sezona merhaba diyor. Konser, 3 Ekim Perşembe ve 5 Ekim Cumartesi 2019 Saat: 20.00'deKadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde.

Beethoven'ın bir senfonide insan sesini müzik aletleriyle aynı seviyede kullandığı ilk örnek olan IX. Senfonive yine Beethoven'ın piyano, koro ve orkestra için 1808 yılında bestelediğiIX. Senfoni'nin müjdecisi olarak adlandırılan ChoralFantasy (Koral Fantezi ) , programda yerini alıyor.

KonserinOrkestra şefliğini ZdravkoLazarov , koro şefliğini Volkan Akkoçüstleniyor. PiyanistBirsen Ulucan.

"9. Senfoni" ilesolist olarak; Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve Suat Arıkan sahnede olurken; "Koral Fantazi"desolistler Sevim Z. Ateş, Hale Soner, Özge Kalelioğlu, Ufuk Toker, Onur Turan ve Umut Tingür.

Geçtiğimiz sezonlardaprömiyer yapan ve seyirciden yoğun ilgi gören, seyircinin tekrar sahneye konulmasını merakla beklediği-adetaSüreyya Operası Retrospektif Sezonu sayılabilecek programda ,J. Massenet'in"Don Quichotte" , C. Gounod'un"Faust" , G. Verdi'nin "Falstaff", I. Stravinsky'nin "The Rake's Progress" , G. Donizetti'nin"Don Pasquale" ,S. Rahmaninov'un"Aleko"Operaları, M.Leigh'in "Mançalı Adam" Müzikali Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Ayrıca uzun yıllardır özlenen – Aspendos'da prömiyeri gerçekleştirilen - G. Bizet 'in Carmen Operası ,Zorlu PSM'desahnelenecek. Ne zaman, nerede sahneleneceği bir sürpriz olan L. Weber'in muhteşem müzikali.30 sene sonra İstanbul'da: Evita !

Balede ise yine muhteşem başyapıtlar bizleri bekliyor. Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi ve Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak olan bale eserleri;

L. Minkus'un Don Kişot, S. Rahmaninov, U. Şilliler, M. Ravel' in Bahar, Nox ve Bolero' dan oluşan Dans Trio' su,P.I. Çaykovski'ninUyuyan Güzel'i, S. Rahmaninov, Ç. Işıközlü ve M. Ravel'in Bahar, Judith ve Bolero eserlerinden oluşan Dans Üçgeni , A.Adnan Saygun' un, operamızın orkestra, koro ve solistlerimizle bale uygulaması şeklindesahnelediği Yunus Emre Oratoryosu , Giuseppe Verdi' nin müziklerinden oluşan Üç Silahşor veİstanbul'da ilk kezsahnelenecek olan C. Pugni müziği üzerine B. Hoinic'in Notre Dame'ın Kamburu. Gelenekselleşmiş "Mini Fest" sezon sonunda bale sezonunu kapatıyor.

İDOB'un Modern Dans Topluluğu İstanbulisebu sene 10.sezonunu kutluyor olacak. Jizel, Elektronika, Şehir-Orman ve Güldestan gibi popüler eserleriyle birlikte, uzun yıllar koreografi mesleğine emek vermiş ve Uğur Seyrek, Aysun Aslan, Mehmet Balkan, Geyvan Macmillen gibi önde gelen kıdemli isimlerin sanatını kutlayan "Dansın Ustaları" adlı programla bu koreografların MDTist için uyarlanmış eserlerini İstanbul seyircisi ile buluşturacak.Ayrıca sezon sonuna doğru Beyhan Murphy'nin, 70'ler ve 80'lerin pop kültürünü kutlayan Dönülmez Akşam adlı yeni eserinin sahnelenmesi planlanıyor. Mdt PerformanslarıBeşiktaş Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi ve Zorlu PSM'de.

Çocuklar, geleceğimizin sanatçı ve seyircileridir. Onlar için de en güzel oyunlarımızı tekrarlıyoruz ;"Tamino'nun Rüyası ", "Gezginci Şövalye" "Dans et şarkı söyle" , 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen"Resim Yarışması"veÇocuk koroları buluşması.

Ve konserler….

Gelenekselleşmiş Yeni Yıl Konserleri, Atatürk'ü Anma , Gençlik Konseri, Cumhuriyet Konseri, Çanakkale Konseri'nin yanında Schubert'in Winterreise, Napoliten, Şarkılarda Kadın, Senfonik Konserler, İspanyol Güneşi, Verdi'nin Messa da Requiem'i, Fuaye ve Arkeoloji Konserleri yer alacak.