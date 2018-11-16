Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1791 yılında bestelediği son operası "Sihirli Flüt" den yola çıkarak hazırlanan bu opera ile çocuklar , sihirli bir yolculuğa çıkıyor.

Tamino'nun Rüyası'nın merkezinde "insan" var. İnsanı insan yapan erdemleri, sevginin her türlü kötülüğü yenen gücünü tanıyacağız. Bakalım, Tamino rüyasında kimlerle tanışacak, ona bu rüyada hangi sihirli melodiler eşlik edecek? Ve bakalım Tamino rüyadan uyanınca onu nasıl bir yaşam bekliyor?

Murat Cem Orhan'ın Orkestra Şefliği'ni üstlendiği eseri Caner Akın sahneye koyuyor. Koro Şefliği Paolo Villa'ya , metin düzenlemesi Defne Arıkan'a, dekoru Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımları Gizem Betil'e, ışık tasarımları ise Taner Aydın'a ait.

Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası) operasında Caner Akın/ Ahmet Baykara, Ayşegül Karkıner/ Pınar Koç/ Sirel Yakupoğlu, Emre Güngör/ Umut Tingür, Caner Akgün/ Alper Göçeri, Dilruba Akgün/ Hale Soner, Betül Görgülü/ Begüm Karacasu, Okan Fidan/ Can Reha Gün, Zeynep Şimşir, Ayşe Özkan/ Elif Tuğba Tekışık, Eda Erdaş/ Neslişah Pekin, Damla Dai/ Azra Erdoğan , H. Ada Gülmez/ Mira Hopanoğlu, Derin Ay Kurtuluş/ Berk Türeci dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü deplasmanda Menemen Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün teknik direktörü Levent Devrim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda oyunun ardından şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman stretching ile sona erdi.