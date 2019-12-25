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Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik "Yeni Yıl Konseri"

Devlet Opera ve Balesi (DOB), gelenekselleşen "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranoları geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluşturacak.

25.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:05
Devlet Opera ve Balesi (DOB), gelenekselleşen "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranoları geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluşturacak.
DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin kişilik Congresium'da düzenleyecekleri konser için klasik opera aryalarından napoliten parçalar ve Türk müziği eserlerine kadar geniş bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.
Karahan, 28 Aralık'taki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını Sunay Muratov'un yöneteceğini, başarılı soprano ve tenorların sahnede olacağını belirtti.
Avrupa'da başarılar kazanmış soprano Burcu Uyar'ı bu sene Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesine aldıklarını ve Yeni Yıl Konseri'nde müzikseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:
"Konserlerini dinlemekten çok zevk aldığımız sopranolarımız Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, tenor Aykut Çınar da bu konserde bizlerle olacak. Her konserde genç bir yeteneğimizi izleyiciyle buluşturuyoruz. Genç jenerasyon solistlerinden Kamil Kaplan da sahnede olacak. Bendeniz de birkaç eserle konsere katkıda bulunmaya çalışacağım."
Karahan, "Bugüne kadar hiçbir konserde seslendirmediğim bir aryayı da bu konserde seslendireceğim. Ankaralı izleyicilerimizin muhteşem dakikalar geçireceği bir konser olacak." dedi.
Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Murat Karahan ve Aykut Çınar, bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olacağı konserin ışık tasarımını Fuat Gök üstleniyor.
Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik

Kültür Sanat

Kaynak: AA


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