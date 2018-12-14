Devlet Resim ve Heykel Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı Erzurum'da Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sanatçıların son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak ve bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak amacıyla 1939 yılından itibaren kesintisiz olarak devam ettirilen ve bu yıl 74.sü düzenlenen "Devlet Resim ve Heykel Yarışması" kapsamında "Resim Yarışması", "Heykel Yarışması", " Özgün Baskı Yarışması" ve "Seramik Yarışması" düzenlendi.
"Ressam Mihri Müşfik" anısına düzenlenen söz konusu yarışmanın birinci aşamasında başvuru ve seçici kurul değerlendirilmesi online olarak gerçekleştirilmiş, ikinci aşamasında ise 06 Aralık
2018 tarihinde Erzurum Resim Heykel Müzesi
ve Galerisi Müdürlüğü binasında Prof.Dr. Süleyman Saim Tekcan başkanlığında (sanatçı) Prof. Hüsamettin Koçan
, Prof.Rahmi Aksungur( Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
), Prof.Dr. Mustafa Bulat (Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi),Yalçın Gökçebağ
( Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü),Prof.Dr. Hasan Kıran ( Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi),Porf.Lerzan Özer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi),Doç.Kemal Uludağ( Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi) ve Kültür ve Turizm Bakanlık temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat Değirmenci'den oluşan seçici kurulun ön elemeyi geçen eserleri fiziki ortamda değerlendirmeleri ile başarı ödülleri sahiplerini buldu.
Toplamda 220 bin TL.para ödülünün dağıtılacağı yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 93 eserden oluşturulacak serginin ödül töreni ve sergi açılışı Erzurum Kongre Binasında hizmet veren Erzurum Resim Heykel ve Galerisi müdürlüğünde 2019 yılı Ocak ayı içerisinde belirlenecek olan bir tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey bürokrasi katılımıyla gerçekleşecek.
Ocak ayı içerisinde yapılacak olan ödül töreni ve sergi açılış tarihi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden yapılacak. - ERZURUM
Erzurum
14 Aralık 2018 Cuma 09:15