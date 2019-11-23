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Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Kilis'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

23.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:05Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, iş insanı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça ile telefonda görüştü. Demircan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi.
Bakan Yardımcısı Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, sayın bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Ahmet Misbah Demircan, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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