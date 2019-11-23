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Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyorKİLİS - Kilis'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

23.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:38
Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
KİLİS - 'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.
Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, İşadamı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça ile telefonda görüştü. Demircan, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıfılar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, sayın bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.
Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Kilis, Kültür Sanat

Kaynak: İHA


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