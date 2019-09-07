Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor

Sigortalı olarak çalışan anneler doğum yaptıklarında 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya çıkıyor.

MAAŞLAR SGK'DAN

Doğum öncesi ve doğum sonrası toplamda 16 hafta izin yapan anneler bu sürelerde çalışmasalar da maaşları SGK tarafından ödeniyor. Asgari ücretli bir annenin aldığı para en az 6 bin 367 lira 57 kuruşu buluyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA 600 TL

Annelere ayrıca devlet doğum yardımı da yapıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400 lira ve üçüncü çocuk ve sonrasında 600 lira olarak belirleniyor.

Annelere ödenen üçünü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. (Takvim)