Devlet Terör Mağdurlarının Yarasını Sarıyor

Kaynak: AA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Araştırma ve incelemeler neticesinde ilimiz genelinde terörden zarar gördüğü tespit edilen vatandaşlarımıza 64 milyon 377 bin 649 lira nakdi tazminat ödenmiştir." ifadesini kullandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş'ta, terör örgütü PKK'nın, saldırılarıyla büyük zarar verdiği vatandaşların yarasını devlet sarmaya devam ediyor.Terör olaylarının yaşandığı dönemlerde evleri, iş yerleri, araçları ya da arazisi zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına "5233 sayılı Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun" kapsamında devletin tüm imkanları seferber edildi.Muş'ta, 30 yılı aşkın süredir yaşanan terör olaylarında mağduriyet yaşayan yaklaşık 12 bin 600 kişi, yasanın yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana zararlarının tanzim edilmesi için Valiliğe başvuruda bulundu."Terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması komisyonu" tarafından, başvuruların tamamına yakınının işlemleri tamamlandı.Vali İlker Gündüzöz, terörden zarar gören vatandaşların yaralarını sardıklarını belirtti."Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarını ezmiştir. Nerede terör var, biz oralarda tepelerine binmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Gündüzöz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz operasyonlarla Muşlu kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Bu kapsamda, mahallinde yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde ilimiz genelinde terörden zarar gördüğü tespit edilen vatandaşlarımıza 64 milyon 377 bin 649 lira nakdi tazminat ödenmiştir. Ayrıca aynı kanun kapsamında hayatlarını kaybeden 52 sivil şehit vatandaşımızın eş ve çocuklarına maaş bağlanması ve kamu hizmetlerinde istihdam edilmesi sağlanmıştır."