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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:44Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, AA'nın
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Genel Müdür Kurt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
Haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla 'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Kurt, "Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı kapsamında Trabzon'daki yürüyüş, hem anlamlı bir organizasyon hem de fotoğrafın manzarası oldukça ilgi çekici. Bu yüzden bu fotoğrafa oy vermek istiyorum." dedi.
"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih eden Kurt, fotoğrafın çok sıcak ve hayatın içinden bir fotoğraf olduğu değerlendirmesinde bulundu.
DT Genel Müdürü Kurt, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Kurt, fotoğrafın sporcular da dahil olmak üzere Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin tüm kesimlerinin desteğini gösterdiği için anlamlı olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları, Mustafa Kurt, Trabzon, CEO, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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