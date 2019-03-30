Nisan ayında; tiyatro, müzik ve gösteri dünyasının sevilen isimlerinin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde sahneleyecekleri oyunlar ve verecekleri konserlerle bahar, Beylikdüzü'nde coşku içinde yaşanacak. Mart ayında Turta Girmemiş Orman ile Beylikdüzü'nde çocuk oyunuyla perdeyi açan Devlet Tiyatroları, Nisan ayında ise Karmakarışık adlı oyunla yetişkin sanatseverlerle buluşacak.

' Atılgan Gümüş, Eda Baba, Erdal Özyağcılar, Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Genco Erkal, Güzin Özyağcılar, Metin Uca, Rutkay Aziz, Tamer Karadağlı, Taner Barlas, Tanju Yıldırım, Volkan Severcan, Yılmaz Gruda, Zeyno Günenç' gibi isimlerin ön plana çıktığı BAKSM Nisan ayı kültür sanat etkinliklerinde, vatandaşlar sanatın tüm renkleriyle buluşup keyifli dakikalar yaşayacaklar.

Devlet Tiyatroları,Karmakarışık İle Beylikdüzü'nde

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Nisan ayı boyunca tiyatro dünyasının ünlü isimlerini ağırlayacak. Nisan ayının ilk tiyatro etkinliği olan Sefiller adlı müzikli oyunda seyirciler, sevgi ve kurtuluşun gerçek anlamını keşfederken yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı Hunililer adlı oyun izleyenlere sıra dışı ve eğlenceli bir seyir keyfi yaşatacak. Türk Tiyatrosu'nun sevilen oyuncularından Erdal ve Güzin Özyağcılar, Kral'da muhteşem bir performansla seyircilerin karşısına çıkarken, Bir Delinin Hatıra Defteri'nde usta sanatçı Genco Erkal, tiyatroseverlere yine unutulmaz bir gece yaşatacak. Sunucu ve yazar Metin Uca'nın sahneye taşıdığı Bunu Mu Demek İstedim adlı gösteri ile sevilen oyuncular Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan'ın rol aldığı İkinin Biri adlı oyunda ise izleyiciler, kahkaha dolu dakikalar geçirecek. 1984 Büyük Gözaltı adlı oyunda Rutkay Aziz ve Taner Barlas oyunculuklarıyla göz dolduracak. Mart ayında Turta Girmemiş Orman adlı çocuk oyunuyla Beylikdüzü'ndeki minik tiyatroseverlere tiyatronun büyülü dünyasının kapılarını aralayan Devlet Tiyatroları, Nisan ayında ise Karmakarışık adlı oyunla yetişkin sanatseverlere buluşacak. Karmakarışık'ta, Devlet Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncuları, tiyatroseverlere muhteşem bir gece yaşatacak. Ayrıca, Nisan ayında, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından sahnelenecek Bayağı Komik adlı doğaçlama tiyatro gösterisi, her Cuma, Ayşen Gruda Sinema Salonu'nda tiyatroseverlerle ücretsiz olarak buluşacak.

Müzisyen Eda Baba Beylikdüzü'ndeki Hayranlarıyla Buluşacak

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Nisan ayında müzik dünyasının genç ve yetenekli ismi Eda Baba'ya ev sahipliği yapacak. Müzikseverler, 27 Nisan'da Eda Baba'nın seslendireceği şarkılarla keyif dolu bir gece yaşayacaklar. Şef Hakan Tepeli yönetimindeki Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, 30 Nisan gecesi, klasik müziğin en seçkin örneklerini Beylikdüzü'ndeki sanatseverler için seslendirecek. Söyleşi programında ise usta sanatçı Yılmaz Gruda, tiyatroseverlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

BAKSM'de düzenlenen tiyatro, konser ve söyleşi etkinlikleri hakkında bilgi almak isteyen sanatseverler www.beylikduzu.istanbul adresine girerek etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilir; etkinliklere ait biletleri ise BAKSM gişesinden, Biletix'ten ve Biletiva'dan temin edebilirler.

Kaynak: Bültenler