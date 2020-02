Devlet Tiyatrolarının 70. yılı "bereketli" geçiyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, son zamanlarda Türk tiyatro seyircisinde fark edilir bir artış yaşandığını, tiyatroyu takip eden iyi bir seyirci kitlesinin bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne ilişkin basın toplantısına katılmak üzere Bursa'ya gelen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrolarının 70. yılını kutladığını hatırlattı.

Devlet Tiyatrolarının Türkiye'nin en önemli kültür sanat kurumlarından olduğunu, 70. yılda başarılı işlere imza attıklarını, bu sene Devlet Tiyatroları'na 10 yeni sahne kazandırdıklarını belirten Kurt, "Devlet Tiyatrolarının 70. yılı oldukça bereketli geçiyor." dedi.

Mustafa Kurt, pek çok uluslararası ve ulusal tiyatro festivaline ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Devlet Tiyatroları, yılda 150 oyun çıkarıyor. Bu yıl yerli yazarlarımızın eserlerine daha fazla önem verdik. Bir önceki yıl, kadın yazarlarımızın eserlerini sahneledik. Bu eserleri, kadın yönetmenlerimiz yönetti. Ankara'da yerli yazarlar, klasik oyun haftaları düzenledik. Seyirci sayımız oldukça arttı. Cumhuriyet'in 100. yılında yüzüncü sahneyi açmayı hedefliyoruz. Şu anda 77 sahnemiz var."

"Yetişmekte zorlanıyoruz"

Devlet Tiyatrolarının gündüz prova yapıp gece oynadığını, başka bir ekibin turneye gittiğini, neredeyse 24 saat çalışan bir kurum olduğunu anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerine yetişmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimler de bizi davet ediyor. Yetişmekte zorlanıyoruz. Çok verimli, çok güzel, iyi bir sezon geçiriyoruz. Devlet Tiyatrolarının 70. yılında yeni sahnelerin açılması, müthiş bir heyecan oluşturdu. Seyir, seyirci ve Devlet Tiyatrolarının sanatsal kalitesi açısından çok iyi bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim."

Kurt, İstanbul'daki 5 sahneye 5 sahne daha ilave ettiklerini, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda seyirci patlaması yaşandığını vurgulayarak, Ankara'ya da gelecek birkaç ay içinde 2 sahne daha kazandıracaklarını belirtti.

"Yerli yazar sayımızı artırmak istiyoruz"

Kurt, Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak için teşvik imkanları sağlandığına dikkati çekerek, üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle atölye çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Öğrencilerin oyunlarını ilk defa Devlet Tiyatrolarına dahil ettiklerini belirten Kurt, "Ne kadar çok yeni yazar olursa Türk tiyatro edebiyatı da o kadar zenginleşir. Yerli yazar sayımızı artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurt, mart ayı sonunda 2020-2021 sezonunun ilk tur oyunlarını seçmiş olacaklarına işaret ederek, "Son zamanlarda Türk tiyatro seyircisi sayısında fark edilir bir artış yaşanıyor. Ankara'da 10 sahnemiz var ve oyunlarımız kapalı gişe. Her akşam neredeyse 5 bin seyirciyi ağırlıyoruz. Bizim çok iyi, tiyatroyu takip eden bir seyircimiz var. Tiyatro seviliyor. Tarımda, ticarette, sanayide gelişebilirsiniz ama gelişimin en önemli ayaklarından biri de kültür sanattır. Kültür sanat eksik kalırsa görgümüzde, bilgimizde eksiklik olur. Paranız vardır ama görgünüz, kültürünüz yoktur. O yüzden kültür sanat, insanın can suyudur. Türkiye'de bunun geliştiğini düşünüyorum. Seyircinin yoğun ilgisinden onu anlıyorum." diye konuştu.

