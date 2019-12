Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ilk etabında ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mustafa Necati Kültür Evi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, gelenekli sanatları da yarışmayı da kültür sanat hayatı adına önemsediklerini söyledi. Yavuz, "Gelenekli sanatların kültürümüzde, asırlardır medeniyetimizin ürettiği üstün zevki, seçkin beğeniyi ve zarif üslubu ortaya koyan ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır." dedi.

Bu sanatları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Yavuz, "Bu noktada da bunun en güvenli ve doğru yolunun yeni sanatkarlar yetiştirmek olduğunu belirtmek istiyorum. Sanatkarlarımızın yetiştirdiği genç sanatkarları ise onların en büyük eserleri olarak kabul ediyorum." dedi.

Yavuz, Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlenmesine katkı sağlamak, sanatçıları maddi ve manevi olarak desteklemek ve çalışmalarını teşvik etmek gerektiğine inandıklarına işaret etti.

Sanatçıları desteklemek adına her yıl birçok alanda yarışmalı sergiler düzenlediklerini ve çok sayıda etkinliği desteklediklerini bildiren Yavuz, Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Yarışmanın, bugün yapılan ilk etabında, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür kategorilerinde başvuran 108 eserin değerlendirildiğini anlatan Yavuz, 28 eserin seçici kurul tarafından sergilenmeye layık bulunduğunu belirtti. Yavuz, yarışmanın ikinci etabının 2020'de ebru, kat'ı, çini deseni ve kalemişi kategorilerinde yapılacağını bildirdi.

Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, "Sanatkarlarımızı sanatseverler ile buluşturan, geleneğimizi geleceğe taşıyan bu tarz etkinliklerin Bakanlığımız öncülüğünde sürdürüleceğine, artan katılım ve arzuyla her yıl yeni eserler ve yeni değerler üreterek kültür hayatımızı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Daha sonra hüsn-i hat alanında başarı ödülüne layık görülen 2, mansiyon kazanan 1, tezhip alanında başarı ödülüne layık görülen 1, mansiyon kazanan 3, minyatür alanında mansiyon kazanan 3 eserin sahiplerine ödülleri verildi.

Törenin ardından mansiyon ve başarı ödülü alanlarla sergilenmeye layık görülen eserlerden oluşan sergi açıldı.

