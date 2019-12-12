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Devlet üretim ve istihdamı destekliyor

ASKON Sakarya "Bu konuyu kahvaltıda konuşalım" diyerek üyeleriyle kurum müdürlerini buluşturmaya devam ediyor.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:41Devlet üretim ve istihdamı destekliyor

KOSGEB İl Müdürü onur Kurtçu, Anadolu Aslanlarına hibe ve desteklerle ilgili bilgi verdi

BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şubesi KOSGEB İl Müdürü Onur Kurtçu'yu ağırladı. Devletin üretimi ve istihdamı desteklediğini aktaran KOSGEB İl Müdürü Kurtçu "Devlet üreten özellikle katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelere birçok konuda hibe kredi ve destek veriyor. AR-GE desteği devam ediyor. Nitelikli elemana da KOSGEB'in desteği bulunmaktadır. Bizler üreten, istihdama katkı sağlayan her projeyle yakından ilgileniyoruz. KOSGEB bünyesinde sizlere yardımcı olacak uzman arkadaşlarımız var. Her konuda görüşebilir, bilgi alabilirsiniz" dedi.

TOPLANTILAR SÜRECEK

ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz "Bu konuyu kahvaltıda görüşelim" başlığında bir dizi program gerçekleştireceğiz. Kurum müdürlerimizle, iş dünyasının önde gelen kuruluşlarıyla, yerel yöneticilerimizle toplantılarımız devam edecek. Şubenin kuruluş aşamasında ifade ettiğimiz gibi tarafımız belli. Derdi vatan-millet olan herkesle görüşeceğiz. Fikirlerini alacağız. İş dünyası açısından da üretimi ve istihdamı her türlü fikri destekleyip, yararlanabileceğimiz önerileri dinleyeceğiz. KOSGEB İl Müdürümüz üyelerimizi bilgilendirdiler. Çok yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Devamında da kahvaltıda ağırlayacağımız misafirlerimiz olacak" dedi


Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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