Devlet Vatandaşının Yanında

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde doğum yardımı, evde bakım maaşı ve sosyal ekonomik destek adı altında Düzce
'de 3 bin 169 kişiye ekonomik destek sağlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayında toplam 2 bin 579 kişiye 3 milyon 452 bin 718 lira engelli evde bakım maaşı ödendi. Yine Mart ayı içerisinde toplam 340 anneye 140 bin 300 lira doğrum yardımı ödemesi, 250 kişiye 214 çocuk içinde toplamda 212 bin 777 lira sosyal ekonomik destek ödemesi yapıldı.
Böylece Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Düzce'de toplamda 3 bin 169 kişiye toplamda 3 milyon 805 bin lira maaş ödemesi yapıldı. - DÜZCE
Düzce, Güncel
Kaynak: İHA