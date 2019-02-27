Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yüksek fiyata mal olacağı hesaplanan okulun çatı tamiratı ve sınıflarının boyasını, "Devlete fazla yük olmasın" diye müdür ve hizmetliler üstlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşen Kısaoğlu, çatının tamiratı ve sınıfların boyanmasının yaklaşık 15 bin liraya mal olacağını öğrenince kendi imkanlarıyla yapmaya karar verdi.

Okul Müdürü Ejder Kısaoğlu

Kadirli Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun müdürlüğünü yapan Ejder Kısaoğlu, çatının su sızdırması üzerine tamiratı için arayışa girdi. Masrafların çok fazla çıkması sebebi ile kendi imkanlarıyla hizmetlilerle birlikte çatı tamir edip, sınıfların duvarlarını boyamaya karar verdi.

KİREMİTLERİ TAMİR EDİP, SINIF DUVARLARINI BOYADI

30 yıllık öğretmenlik hayatının 15 yılını idareci olarak geçirdiğini belirterek, gittiği her okulda bu tür işleri kendisinin yaptığını söyledi. Gerekli emniyet tedbirlerini alarak tatil günlerinde okulun çatısına çıkan Kısaoğlu, kırılan kiremitleri tek tek değiştirdi, sızdıran yerleri kapattı. Sınıfların duvarlarının da yıprandığını gören Kısaoğlu, hizmetlilerle boya yaptı.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAK İSTEDİK"

Okulun çatı ve boya işleri için yüksek maliyet çıkarıldığını, devlete fazla yük olmamak amacıyla tamirat ve boyayı hizmetlilerle birlikte yaptığını dile getiren Kısaoğlu, "Taşın altına elimize koymak istedik. Yaptığımız değerlendirme sonrası 15 bin liraya yakın masraf çıktı. Biz de kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. İki hizmetli arkadaşımızın desteğiyle yaklaşık bin 500 lira gibi bir masrafla işleri bitirdik." diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANININ SÖZLERİNİ ÖRNEK ALDI

Kısaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Koltuğunda oturan müdür istemiyorum" sözlerini benimsediğini ve bu doğrultuda çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA