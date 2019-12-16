Haberler » 3. Sayfa » Devleti 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı - Haberler

Devleti 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalarak devleti yaklaşık 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı.

16.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22Devleti 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı
'te baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalarak devleti yaklaşık 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalanlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen M.H.H., F.P., i.A., N.P., M.K., M.K. ve S.K. operasyonla yakalandı. Baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalarak devleti yaklaşık 1 buçuk milyon lira zarara uğrattıkları bildirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:18 Denizli'de aranması olan 181 şahıs yakalandı, 62'si tutuklandı - Haberler
16:18 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haberler
16:15 Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama - Haberler
16:14 Fatsa ve Ünye'de esrar operasyonları: 2 tutuklama - Haberler
16:14 Otomobil açıköğretim ofisine daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Haberler
15:40 HDP'li vekillerin binaya geldiğini gören acılı anneler, sinir krizi geçirdi - Haberler
15:08 Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi - Haberler
14:48 "Gebereceksin" yazısını yazan şüpheli yakalandı! Komşusunu korkutmak istemiş - Haberler
14:43 Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Haberler
16.12.2019 16:30:27