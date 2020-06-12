DEVLETİ VERGİ KAYBINA UĞRATTIKLARI BELİRTİLEN GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARINA OPERASYON

İSTANBUL'da, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri birçok ünlü markaya ait çanta, ayakkabı, tekstil ürünü ve değerli taşları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:46
İSTANBUL'da, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri birçok ünlü markaya ait çanta, ayakkabı, tekstil ürünü ve değerli taşları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çin'in Guangzhou şehrinde üretilen ve Türkiye'de bin 500 dolara satılan lüks markalara ait çanta, ayakkabı, tekstil ürünü ve değerli taşları kaçak yollarla Türkiye'ye getirdikleri tespit edilen 4'ü gümrük muayene memuru 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 şüphelinin hepsi gözaltına alındı. Kaçakçılık polisinin gümrük muayene memurlarının evinde gerçekleştirdiği aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde dolar ve avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, depolarda 4 bin 123 ünlü markalara ait tekstil ürünü, bin 924 gram değerli taş ele geçirildiği öğrenildi.
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ay önce başlattığı soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyona kadar 7 farklı ara operasyon yapıldığı ve 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çanta, ayakkabı, tekstil ürünü ve değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 lira olduğu tespit edilirken, şüphelilerin devleti 500 bin lira vergi kaybına uğrattıkları öğrenildi. Öte yandan, gümrük muayene memurlarına rüşvet vererek Türkiye'ye kaçak yollarla soktukları ürünleri Kapalıçarşı'daki dükkanlarında sattıkları ve devleti vergi kaybına uğrattıkları düşünülen şüphelilerin kişisel ve işyeri hesaplarının geriye dönük olarak incelemeye alındığı öğrenildi. DEVLETİ VERGİ KAYBINA UĞRATTIKLARI BELİRTİLEN GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARINA OPERASYON

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Güncel, Haber

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