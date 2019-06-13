13.06.2019 20:07
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"Devletimiz elinden geleni yaptı"

"Devletimiz elinden geleni yaptı"

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanması, olayda hayatını kaybeden sivillerden Ahmet Dokuyucu'nun ailesini sevindirdi.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanması, olayda hayatını kaybeden sivillerden Ahmet Dokuyucu'nun ailesini sevindirdi.
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısının faillerinden Mesut Bakar'ın yakalanması, Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan annesi Kıymet ve babası Habip Dokuyucu'nun acısına bir nebze su serpti.
Baba Kıbrıs gazisi Habip Dokuyucu, yaptığı açıklamada, haberlerde patlamanın hainlerinden birinin yakalandığını duyunca oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlattı.
Patlama sonrası devletin bütün imkanlarının kendileri için seferber edildiğini aktaran Dokuyucu, "Böyle bir ülkede ve böyle bir devletin kanatları altında yaşamaktan onur duyuyorum. Şükür, haini buldular, yüreğimize su serpildi. Öyle ferahlamaya çalışıyoruz. Vatanımız sağ olsun. Devletimiz elinden geleni yaptı. Daha ne yapsın, haini buldu." diye konuştu.
Anne Dokuyucu ise saldırının faili teröristlerden birinin yakalandığı duyunca çok sevindiklerini vurgulayarak "İçimiz yanıyor. Allah o hainleri nasıl biliyorsa öyle yapsın. Devletimiz var olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Polis, Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

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