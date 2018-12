Devletimizi Kimse Yıkamaz ve Yıkamayacak"

16 Aralık 2018 Pazar 12:34



FATİH GÖKMEN - Kayseri 'de, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda yaralanan Ahmet Gün, o gün yaşadıklarını unutamıyor.1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında düzenlenen, 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısından sonra yaklaşık bir yıllık tedavisinin ardından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında işe başlayan 25 yaşındaki Gün, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.Ahmet Gün, 5 arkadaşıyla çarşı iznine çıkmak için sabah saat 08.30 gibi otobüse bindiklerini, daha sonra bindikleri otobüsün kalabalık olması nedeniyle diğerine geçtiklerini söyledi.Otobüsün sağ orta kısmında oturduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:"Daha sonra tugaydan çıktık ve otobüs hızlı bir şekilde ilerliyordu. Canlı bomba bizi arkamızdan takip ediyormuş. Erciyes Üniversitesinin oradaki durağa gelince bir arkadaşımız inmek için otobüsü durdurdu. Normalde durması yasak. O sırada bomba yüklü araç otobüsün yan tarafına geçmiş. Çok büyük bir gürültü koptu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Ne olduğunu çözemedik. Daha sonra o faciayı gördükten sonra ne olduğunu anladık. Orada 15 arkadaşımı, canlarımı, devrelerimi kaybettim.""Bunları vatan için taşımak benim için çok büyük bir gurur"Patlamadan sonra otobüste ayağa kalkamadığını ve ayaklarını hissetmediğini anlatan Ahmet Gün, sonra kendisini dışarı attığını ve sürüklene sürüklene kenara geldiğini belirtti.Gün, o sırada bilincinin açık olduğunu aktararak, "Allah bunu kimseye yaşatmasın. Şu anda sağ ayağımda 30 santimlik platin var. Ağır bir kırık geçirdim. Sol bacağımda da küçüklü büyüklü 6 şarapnel parçası var ve hala duruyor. Bunların zorluğunu yaşıyorum ama bu benim için büyük bir madalya. Bunları vatan için taşımak benim için çok büyük bir gurur. Bacağımda toplam 18 şarapnel parçası vardı. 12'sini aldılar, 6'sını çıkaramadılar." ifadelerini kullandı."Kimse yıkamaz"Devletin desteğiyle MKEK Silah Fabrikasında bir yıl önce işe girdiğini belirten Ahmet Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz oraya vatan için gittik. Elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmaya çalıştık. Yapabildiysek ne mutlu bize. Yapamadıysak da herkes hakkını helal etsin. Gerçekten zor günler geçirdim. İnşallah her şey daha güzel olacak. Devletimiz çok büyük bir devlet. Devletimizi kimse yıkamaz ve yıkamayacak. İnşallah her şeyde başarılı olacağız. Devletimiz şu anda vatanımız ve milletimiz adına terörle mücadelede çok önemli adımlar atıyor. Askerlerimizin karda, kışta neler yaşadığını görüyoruz. İnşallah her zamanki gibi devletimiz bu operasyonlarda başarılı olacak. Askerimize silahlarımızı biz yapıyoruz ve bundan da gurur duyuyorum. O dönemde çok fazla patlama olmaya başlamıştı. Artık bunların olmamasını istiyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Devletimiz var olduğu sürece böyle bir olayla inşallah karşılaşmayız."