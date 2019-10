"Devletimizin ve milletimizin yanında bir duruş sergileyen siyasal hareketiz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Devletimiz, milletimiz, ülkemiz ve bayrağımızın geleceği söz konusu olduğunda biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanında bir duruş sergileyen ve sergileyecek olan bir siyasal hareketiz." dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım törenine katıldı.İl Başkanlığı önünde partililere hitap eden Aydın, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İYİ Parti olarak tam destek verdiklerini söyledi.Türk ordusunun harekattan başarıyla çıkacağını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:"Türk ordusu Suriye'de bir harekata girişti. Genel Başkanımız Meral Akşener, daha harekat başlamadan salı günü yapılan grup toplantısında, yapılacak bir harekatta Türk bayrağı altında toplanılacağını açıklamıştı. Bu bizim olaya bakış açımızı gösteren bir açıklamaydı. Devletimiz, milletimiz, ülkemiz ve bayrağımızın geleceği söz konusu olduğunda biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanında bir duruş sergileyen ve sergileyecek olan bir siyasal hareketiz. Bu milletin geleceği olan bütün askerlerimize ve ordumuza çok teşekkür ediyoruz."Aydın, partisinin başlattığı üyelik kampanyasının başarıyla devam ettiğini dile getirdi. Kampanyanın süreceğini belirten Aydın, "Bu yeni dönemde milletimizin bize olan güveninin arttığını görüyoruz. Bu üye kampanyamız Türkiye genelinde yaygın bir şekilde devam ederken, partimize yeni katılan arkadaşlarla her gün biraz daha büyüyoruz." dedi.Aydın, daha sonra partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.