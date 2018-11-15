Devletin 4 Milyon 52 Bin Liralık Vergi Kaybı Önlendi

15 Kasım 2018 Perşembe 09:49



15 Kasım 2018 Perşembe 09:49

Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılı içerisinde yasal olmayan ürünlerin ele geçirilmesiyle devletin 4 milyon 52 bin 948 liralık vergi kaybı önlendi.Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 29 bin 32 lira değerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) bandrolü bulunmayan yabancı menşeli 3 bin 254 paket sigara, 3 bin 41 lira değerinde TAPDK bandrolü bulunmayan yabancı menşeli 15 şişe içki ve 6 pet şişe votka ele geçirildi.Uyuşturucu maddeler grubundan ortalama piyasa değeri 109 bin 700 lira değerinde 116 gram esrar ile 262 gram sentetik uyuşturucu madde, ateşli silahlar ürün grubunda 5 bin 150 lira değerinde 1 adet silah, 1 adet tüfek, 1 adet şarjör, 31 adet fişek ele geçirildi.5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten 620 bin 328 lira değerinde çift ruhsatlı yabancı plakalı 2 otomobil ve 1 otobüs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten 2 milyon 32 bin 802 lira değerinde 2 bin 211 bin ton buğday kepeği ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten 1 milyon 252 bin 893 lira değerinde 5 adet dorse ve içerisinde bulunan tarım ürünü ile 2 adet konteyner ile içerisinde bulunan tarım ürünü ele geçirildi.Yapılan operasyonel faaliyetler sonucunda ise toplamda 4 milyon 52 bin 948 liralık devletin vergi kaybı önlendi. - SAMSUN