Devletin Ayağını Düşürürseniz Hesabını Sorar"

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Devletin rüknünü bozarsanız, ayağını düşürürseniz hesabını sorar size. Çünkü devlette refleks vardır, akıl vardır, hafıza vardır. Genetik kodlarımızda bulunan refleks, 15 Temmuz'da, Kıbrıs'ta, Afrin'de kendini gösterdi." dedi.Dursun, Amasya Saraydüzü Kışla Binası'nda düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği ile Gençlerle Baş Başa" programında, gençlere devletin işleyişi, birlik ve beraberliğin önemi gibi konularda bilgi verdi.Devletin kodlarında refleksleri bulunduğunu, bu reflekslerin 15 Temmuz darbe girişimi gibi konularda kendini gösterdiğini dile getiren Dursun, "Devletin rüknünü bozarsanız, ayağını düşürürseniz hesabını sorar size. Çünkü devlette refleks vardır, akıl vardır, hafıza vardır. Genetik kodlarımızda bulunan refleks, 15 Temmuz'da, Kıbrıs'ta, Afrin'de kendini gösterdi. O genetik refleks ölmez." diye konuştu.Dursun, daha önce "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında çocukların doğudan batıya getirildiğini anlatarak şimdi kendilerinin tam tersini yaparak batıdaki çocukları doğuya götürdüklerini söyledi.Anadolu'dan gelen gençleri çok önemsediklerine işaret eden Dursun, şunları kaydetti:"Anadolu üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Daha kırılgan, daha hassaslar. Onları biraz daha fazla ilgi sahamız içerisine alacağız, alıyoruz da. 'Biz Anadolu'yuz ama İstanbul'dan, Galatasaray Lisesinden kalktık geldik. Midyat'ta, Hasankeyf'te, Batman'da seninle beraberiz' diyoruz. 'İstanbul'un göbeğinden kalktık geldik, sizinle beraberiz' diyoruz. Mardinli gençlere bunu söylüyoruz. Şimdi bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapıyoruz. Türk Tarih Kurumu bu çalışmanın içerisinde. Akademi dünyasından birçok hocamız bizimle birlikte. Programı Çanakkale'den başlattık, Anadolu Birliğinin birinci toplantısı Çanakkale'de oldu. Çanakkale ruhuyla ve Çanakkale anlayışıyla grup orada oluştu. Grubu, kendi içerisinde biraz daha sayıyı çoğaltmak için değiştiriyoruz."Amasya Valisi Osman Varol da Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 100. yılı dolayısıyla etkinlikler yapacaklarını ifade etti.Programa Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin de katıldı.