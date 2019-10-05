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"Devletin çelik bileği"ne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, özel harekat polislerinin eğitim ve tatbikatlarına ilişkin video paylaşıldı.

05.10.2019 16:07
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, özel harekat polislerinin eğitim ve tatbikatlarına ilişkin video paylaşıldı.
Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan ve Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özel harekat polisleri için video klip hazırlandı.
Klipte, özel harekat polislerinin operasyon bölgesine intikali, meskun mahal operasyonu, rehine kurtarma ve keskin nişancı kursu gibi faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Devletin hayati çıkarlarına yönelik risk ve tehditler ile mücadele etmek, devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumak en önemli görevimizdir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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