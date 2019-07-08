08.07.2019 21:18
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi Twitter hesabı üzerinden Özel Harekat polislerinin eğitim, operasyon ve özel anlarına ait kareleri içeren bir kolaj video paylaştı. "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla yayınlanan video beğeni topladı. Videoda Özel Harekat polislerinin eğitimleri, operasyonları çoğu kez kamuoyuna yansımayan çok özel ve önemli anları ile özel harekatçı balık adamların su altındaki çekilen fotoğrafları yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:57   İtalya'da gemi faciası kıl payı atlatıldı
21:50   Çiğ altında kalan dağcının cesedi helikopterle getirildi
21:48   Reyhanlı'da patlama
21:39   Ümraniye'de bir müteahhit tartıştığı avukat arkadaşını silahla vurdu
21:36   Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın
21:35   Arkadaşını vurdu, polisi arayarak teslim oldu
21:28   Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye eri göçük altında kalarak yaralandı