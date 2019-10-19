"Devletler servetin nasıl dağıldığını bilmek istiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, hükümetlerin, blokzinciri altyapısıyla çalışan para mekanizmalarındaki esneklikten dolayı bu teknolojiye temkinli yaklaştıklarını söyledi.

İstanbulda bir otelde gerçekleştirilen Avrasya Blokzinciri Zirvesi'nde konuşan Dönmez, "Politika yapıcılar, devletler, merkez bankaları ve vergi idarelerinin servetin nasıl dağıldığını bilmesi gerekiyor. Blokzinciri tabanlı yapılarda servetin nasıl dağıldığını izlemek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kısmıyla da hükümetleri endişelendiriyor. Servetin nasıl dağıldığını bilinmezse, yani ellerinde bununla ilgili bir veri olmazsa, doğru kararlar vermeleri zorlaşır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kredi mekanizmalarında "Parası olana kredi veriyorsunuz, olmayana kredi vermiyorsunuz" şeklinde şikayetlerin olduğu bir yerde, devletlerin, kimin ne kadar parasının veya ne kadara ihtiyacının olduğunu bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kendinizi hükümetlerin yerine koyduğunuzda kamu kaynaklarının doğru dağılımı için, servetin nasıl dağıldığını bilmeniz gerekiyor. Kimin ne kadar parası var görmek istersiniz." diye konuştu.

"Ar-ge ekosistemini geliştirmek için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz"

Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle birlikte, ar-ge ve tasarım mühendisliklerinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından izlendiğini söyleyen Dönmez, "Yeni dönem sanayi stratejimizde blokzinciri gibi, yıkıcı teknolojiler, trend değiştiren teknolojiler de yer aldı. Bu da bizim dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğimizin bir göstergesi. Biz Türkiye'de ar-ge ekosistemini geliştirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlardan gelen geri bildirimlerden ve onların çalışma gayretinden de çok memnunuz. Biz bu gençler sayesinde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Bakanlık adına şunu söylemek istiyorum; Türkiye'de ar-ge alanında bir şeyler yapmaya çalışan, teknoloji alanında bir şeyler üretmeye çalışan herkesin arkasında olmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA