Ulusal, bölgesel ve uluslararası araştırma projeleri ve kanıt temelli politika üretim süreçleri kapsamında ürettiği projelerle adından söz ettiren Doha Aile Enstitüsünün ünlü Aile Politikası uzmanı Ahmed Aref İstanbul'da düzenlenecek III. Kadın ve Adalet Zirvesine konuk oluyor. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Ahmed Aref, "Devamlı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 16.maddesine referansla toplumun temel taşının aile olduğu ve ailenin toplum ve devletin koruması altında olduğunu konuşuyoruz ama devletler buna ne ölçüde uyuyor? Bu zirve bu taahhüdün uygulanabilirliğini tartışmak için bize önemli bir saha sunuyor" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ünlü Aile Politikası Uzmanı Ahmed Mohamed Mahmod Aref konuk oluyor. Zirve için Mısır'dan İstanbul'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Uluslararası Doha Aile Enstitüsü Araştırmacısı Aref, zirvede önemli bir konuyu tartışmaya açacaklarını belirterek şunları söyledi: "Ailenin Güçlendirilmesi konusunun bu zirvenin ana teması olarak belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz devamlı olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 16. Maddesinde yazantoplumun temel taşının aile olduğu ve ailenin toplum ve devletin koruması altında olduğu taahhüdünü konuşuyoruz. Ama burada tartışılacak olan kritik soru, bu uluslararası taahhüdün ulusal politika ve uygulamalara ne ölçüde dönüştürüldüğüdür. Devletler ve toplumlar aile birliğini koruyabiliyor mu? Bu zirve, çağdaş dünyadaki ailenin durumunu, ailelerin mikro ve makro düzeyde karşı karşıya kaldıkları zorlukları, aile içi şiddeti, iş-aile dengesini, yoksulluk ve çatışma konularını konuşma fırsatı sunacak. Ve en önemlisi ise bu konudaki yasaların ve politikaların konuşulacak ve müzakere edilecek olması."

KANIT TEMELLİ POLİTİKA SÜREÇLERİNDE 13 YILDIR ROL ALIYOR

III. Kadın ve Adalet Zirvesi'nde İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Sosyal Politikaların Katkısı başlıklı konuşma gerçekleştirecek olan Ahmed Aref ulusal, bölgesel ve uluslararası araştırma projelerinde ve kanıt temelli politika üretim süreçlerinde 13 yıldır aktif olarak rol alıyor. Katar Vakfı'na Aile Politikası Uzmanı olarak katılmadan önce, UNFPA-Arap Devletleri Bölge Ofisi, AB Aile ve Çocuk Hakları Programı ve Mısır Başbakanlığı Ofisi için çalışan Aref, hala İngiltere'de Bath Üniversitesi'nde Sosyal ve Siyasi Bilimler Departmanı'nda Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora araştırmacısı olarak görev alıyor. Araştırmalarında; aile politikaları, sosyal koruma, sosyal içerme/dışlama, esneklik mekanizmaları, iş-aile dengesi politikaları, annelik koruması ve çocuk refahı üzerine odaklanan sosyal politikalar, refah, politik ekonomi, nüfus ve sürdürülebilir kalkınma üzerine eğilen Aref ayrıca, engelli koruma, eğitim politikası ve uygulamaları, konut politikaları, insani şartlar ve STK'lar altında izleme ve değerlendirme konularında hakemli makaleler, politika özetleri ve araştırma raporları yayımladı ve eşyazarlık yaptı. Çok sayıda uzman grup toplantısına ve konferansa yukarıda sözü geçen konularda konuşmacı olarak katılan Aref, zirvenin çağdaş dünyadaki ailenin durumunu, ailelerin mikro ve makro düzeyde karşı karşıya kaldıkları zorlukları, aile içi şiddeti, iş-aile dengesini, yoksulluk ve çatışma konularını konuşma fırsatı sunacağını söylüyor.

AİLE POLİTİKALARI NEDEN ÖNEM KAZANIYOR?

"KADEM bir düşünce merkezi olarak bir yandan araştırma ve çözüm üretme arasındaki boşluğu doldurma bakımından, diğer yandan da uygulama, müdahale etme ve politika oluşturma bakımından bölgede çok büyük bir öneme sahip" diyen Aref, şöyle devam ediyor: "Bu yüzden Ailenin Güçlendirilmesi konusunun bu zirvenin ana teması olarak belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşmamda, iş-aile politikalarının neden önemli olduğu, nasıl bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulduğu, iş-aile dengesinin sağlanmasına katkısı olan farklı açık ve örtülü politikaların neler olduğu, bu politikalar oluşturulurken nelerin dikkate alınması gerektiği gibi konuları ele alacağım. Son olarak, bu zirvenin sonucunun önemli araştırma bulgularından ve nitel bilgilerden daha ileriye giderek onların ötesine geçeceğine ve daha geniş bir politika etkisine sebep olacağına inanıyorum. Politikaları düzenleyen ve yapan kişileri, araştırmacıları, uygulayıcıları ve STK'ları aileyi güçlendirme teması etrafında tartışmayı kolaylaştırmak amacıyla bir araya getiren bu ileriye dönük zirvenin çok başarılı olacağını düşünüyorum."

AİLE BİRLİĞİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ PAYLAŞILACAK

KADEM'in markalaşmış önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, iki yılda bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenleniyor. 2014 yılında ilki gerçekleşen Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ana teması "Kadın ve Adalet" iken, 2016 yılında ikincisi düzenlenen Zirve'de "Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları" ile "Barış Süreçlerinde Kadın" iki ana teması ele alınmıştı. Bu yıl ise 3.'sü düzenlenen zirvenin teması Ailenin Güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede birçok yerli ve yabancı konuşmacının sunumlarını yaptığı oturumlar düzenlenecek. Yanı sıra, değişik ülkelerden aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanların veya yetkililerin katılacağı liderler oturumu da düzenlenerek, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak. İlk gün; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşiEmine Erdoğan, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk protokol konuşmaları yapacak. Ardından ülkelerinde öncü olmuş kişiler ile birlikte, "Liderler Oturumu" gerçekleşecek. Birinci gün yapılacak protokol konuşmalarını ve bakanlar oturumunu takiben ikinci gün paralel oturumlara geçilecek. Oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözümleri içeren sunumlar yapılacak.