Devletlerin kamu borçları rekor düzeye ulaştı

Yavaşlama dönemine giren küresel ekonomiye karşın hızla tedbir alan devletler merkez bankaları ve kamu yatırımlarıyla büyüme sorununu aşmaya çalışıyor. B2Press'in IMF verilerinden hareketle yaptığı analize göre, bu tedbirler ülkelerin kamu borçlarında ciddi artışları beraberinde getirirdi ve küresel kamu borcu toplam 69 trilyon dolara ulaştı.

Ticaret savaşlarının iyice görünür olduğu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı 2019 yılı, devletlerin kamu borçluluk oranlarını bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkardı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerini analiz eden B2Press Online PR Ajansı, dünya genelinde devletlerin toplam kamu borcunu 69,3 trilyon dolar olarak açıkladı. Böylece küresel kamu borcunun dünya milli gelirine oranı ise yüzde 82'ye yükselerek dünya tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2000 yılında ise devletlerin kamu borçlarının toplamı 20 trilyon dolar seviyelerindeydi.

EY YÜKSEK BORÇLULUK ORANINDA JAPONYA, SUDAN VE YUNANİSTAN BAŞI ÇEKİYOR

Kamu borcunun milli gelire oranı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 237,7 ile Japonya yer alırken, onu yüzde 207 ile Sudan, yüzde 176,6 ile Yunanistan takip ediyor. Yunanistan bu şekilde borçlanmaya devam ederse 2060 yılında yüzde 275'e varan kamu borçluluk oranıyla dünyada ilk sırada yer alacak.

B2Press'in analizine göre, Venezuela kamu borçluluk oranlarında hızla artış gösteren ülkelerden bir diğeri. Özellikle ABD'nin petrol ambargosu ve hiperenflasyonla mücadele eden ülkede, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı bir yılda yüzde 182'ye ulaştı.

TÜRKİYE'NİN KAMU BORCUNUN MİLLİ GELİRE ORANI İSE YÜZDE 30

Türkiye yüzde 3'lük oranla küresel borcun yaklaşık 233 milyon dolarına sahip. IMF veri tabanında yer alan devlet borçlarının gayri safi yurt içi hasıla oranları incelendiğinde ise 2000'li yılların başında yüzde 50'lik orana sahip Türkiye'nin 2015'te yüzde 27,6'ya kadar gerilediği göze çarptı. 2015'ten sonra tekrar artışa geçen kamu borç oranı 2019 yılında ise milli gelirin yüzde 30'una ulaşmış durumda.

ÇİN, ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünya genelinde devletlerin toplam kamu borç tablosuna bakıldığında ise toplam borç tutarı artışındaki en büyük pay ABD'ye ait. Küresel kamu borcunun üçte birine sahip olan ABD, 2019 sonunda 22 trilyon dolarlık kamu borcuna ulaşacak. Toplam borç tutarında ABD'nin hemen ardında ise yüzde 17 ile Japonya ve yüzde 9,8 ile Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti 7 trilyon dolarlık devlet borcuyla en borçlu ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasına rağmen borcun milli gelire oranında yüzde 50,6 ile birçok Avrupa ülkesinden daha az borçluluk oranında sahip.

(İHA)

Kaynak: İHA