Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladıVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak gönderdi.

02.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:17
Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak gönderdi.
Erciş ilçesinde yaşayan Sezai Karakoç Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Emircan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahipleri için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Ortaokul öğrencisi Cengiz, devletten aldığı bursun 100 TL'sini kampanyaya bağışladığını söyledi.
'UMARIM BU KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALIR'
13 yaşındaki Cengiz, babasının da kendisini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl katkı sunabilirim diye' düşündüm. Sabah uyandığımda uzaktan eğitim için televizyonu açıp, derslerimi yaparken birden aklıma geldi. Bu fikrimi babama anlattım. Babam da başımı sıvazlayarak bu düşünceme destek verdi. Bende devletten aldığım bursumun bir kısmı olan 100 TL'yi kampanyaya bağışladım. Umarım, bu kötü günler geride kalır" dedi.
İnşaat işçisi olan 4 çocuk babası Veysi Cengiz ise, çocuğunun kampanyaya destek olmasını kendisine söyleyince duygulandığını ifade ederek, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına oğlum Emircan'ın devletimizden aldığı bursun bir bölümü olan 100 TL'yi bağışlaması bizi çok mutlu etti. Umarız bu kötü günler geride kalır" diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Devletten aldığı bursun bir kısmını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erciş, Güncel

Haberin Videosu :

Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Devletten aldığı bursun bir kısmını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi
İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davasında beraat kararı - Haber 13:54: Hamas, Gazze'deki koronavirüs bilançosundan İsrail'i sorumlu tuttu - Haber 13:52: YDU koronavirüse karşı inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlayacak - Haber 13:52: BM'den İdlib'e 74 tır insani yardım - Haber 13:51: PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar verilmeden alt yapı çalışmasını tamamladı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber