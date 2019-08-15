Haberler» Güncel» Haber

DEVRAN ÇAĞLAR'IN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Murat KORKMAZ/ istanbul DHAÜnlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.

15.08.2019 22:07 DEVRAN ÇAĞLAR'IN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Murat KORKMAZ/ istanbul DHA
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiye biline şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Savcının incelemelerinin ardında Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
Binadan görüntüler
Polisin görüntüsü
Cenaze aracının görüntüsü
detaylar



Maltepe, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:33   33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali
22:32   Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
22:29   Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı
22:25   Fatih'te polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 7 yaralı
22:23   Devran Çağlar'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi
22:20   Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı (3)
22:18   Doğubayazıt ilk hafızını yetiştirdi