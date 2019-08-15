Devran Çağlar'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü

İSTANBUL - Kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Devran Çağlar'ın cenazesi, evdeki savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Rezidansın önünde bekleyen basın mensuplarına ilk açıklama, Devran Çağlar'ın sahne aldığı işletmenin müdüründen geldi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Devran Çağlar'ın cenazesinin bulunduğu rezidansta yapılan savcılık incelemesi sona erdi. Sanatçının cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Devran Çağlar'ın sahne aldığı işletmenin müdürü Zeki Yazdıç, "Bugün divamız sahne alacaktı. Ama dükkana gittiğimde divanın evde olduğunu, telefonlara cevap vermediğini öğrendim. Patronumuzun buraya gelip ölüm haberini bize bildirmesi haliyle hepimizi üzdü. Biz de bekliyoruz, savcı beyin incelemesi sonucu cenazemizi alıp adli tıpa gideceğiz. Savcı bey şu anda inceleme yapıyor. Savcı beyin ve adli tıbbın incelemesi sonucunda netleşecek. Bu sabahtan beri kendisine ulaşılamıyormuş. Biz de saat 15.00 - 16.00 gibi buraya geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA