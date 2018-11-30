Devre Arası Operasyon

Lokomotiv Moskova karşısında alınan 2-0'lık yenilgi ile Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitiren Galatasaray 'da, ocak ayından taşlar yerinden oynayacak.

Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen sarı-kırmızılılarda eksikliği hissedilen bölgelere takviyeler yapılacak. Bir türlü performansını yukarı çekemeyen oyuncularla da yollar ayrılacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası düzenlediği basın toplantısında ocak ve gelecek yaz dönemi için kadroda önemli değişiklikler yapılacağının sinyali vermişti. Terim'in isteğiyle gerçekleşecek operasyonun detayları şöyle:

1) MAİCON-FEGHOULİ YOLCU: Fatih Terim bekleneni veremeyen iki futbolcunun biletini kesti. Devre arasında bu futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istenecek. Oyuncuların menajerleri ile görüşülüp bu durum kendine iletilecek.





2) FORVETE TAKVİYE:

Devre arasında biri pivot diğeri hareketli forvet olmak üzere iki hücum oyuncusu alınacak. Her iki futbolcunun da mutlaka devre arası kampına yetiştirilmesi hedefleniyor.





3)EREN RAHATSIZLIĞI: Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olsa da devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Eren'in yetersiz kalması ve sakatlık problemleri nedeniyle üzerinin çizildiği belirtildi.





4) MARİANO DA GİDİYOR: Teknik kadronun performansını iyi bulmadığı Mariano ise sezon sonunda gidiyor. Sağ bekte görev yapan Brezilyalı futbolcunun bileti kesilirken, yaz döneminde yolların ayrılması planlanıyor. 32 yaşındaki Mariano'nun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.