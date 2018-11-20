20 Kasım 2018, 15:31
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Devre Arasında Annesinin Ölüm Haberini Alan Hakem, Maç Sonunda Ağladı

Almanya - Hollanda maçını yöneten hakem, devre arasında annesinin ölüm haberini aldı ancak maçın ikinci yarısına çıktı. Rumen hakem, son düdükle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Almanya ile karşılaşan Hollanda, uzun süre 2-0 geride götürdüğü maçın 85. ve 90. dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Maçın uzatma anlarında attığı golle Hollanda'ya hayat veren takım kaptanı Virgil van Dijk'in maç sonunda Rumen hakem Ovidiu Haegan'ı teselli ettiği görüntüler ise alkış topladı.

DEVRE ARASINDA ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Devre arasında annesinin ölüm haberini alan hakem, buna rağmen ikinci yarıya çıkmıştı. Hategan, bitiş düdüğü ile birlikte duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Hollanda'nın başarılı savunmacısı van Dijk ise hakeme sarılarak acısını paylaştı.

Maçtan sonra açıklama yapan Liverpool'un futbolcusu, "Maçtan sonra duygularını kontrol edemedi ve gözyaşlarını tutamadı. Çünkü annesi hayatını kaybetmişti. Ona güçlü olmasını diledim ve iyi bir maç yönettiğini söyledim. Küçük bir şey ama belki yardımı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Almanya,Hollanda
20 Kasım 2018 Salı 15:31



YORUMLAR (6)
HAYDAR : Drbnl darısı başına senin gibi gericiler trkiyeden temizlenmeli
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ADINIZI YAZIN: B8ŞİKTAŞ 35 ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI 1 TL ANKARA TARAFTARI HAYDARLARI HAZIRLAMIŞ SENDE GELCEN MI
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  • RESSAM : hade lan ordan cahil yubaz,,beşiktaşlılar adamın özüdür,kaybol burdan dingil.
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YUHHH: Adamın annesi ölmüş takıldığınız şeye bak
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KADİR: Dürbünlü... senin gibi insan olmadiktan sonra musluman olsa ne olur...adamin annesi ölmüş o adamin yerine seni allaha havale ediyorum...rabbim cümlemize sirali lumler nasip etsin inslh
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