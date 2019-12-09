Haberler » Spor » Devre arasında Emre'ye 'Penaltıyı nasıl kaçırırsın' telefonu! - Spor

Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının devre arasında oğlu Ömer Akif'in "O penaltıyı nasıl kaçırırsın" diye kendisini aradığını açıkladı.

09.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:17Devre arasında Emre'ye

kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sürpriz bir telefon geldiğini ifade etti. Sabah'ın haberine göre kaçırdığı goller sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten kaptan, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında. Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın' diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.

"KIZIYOR, HESAP SORUYOR"

Gençlerbirliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. 'Baba o golü nasıl kaçırdın' diye. Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine Fenerbahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum" şeklinde konuştu.


Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:30 Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı - Spor
18:27 PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu! - Spor
18:27 Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu - Spor
18:17 Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! - Spor
18:12 Rusya, 2022 Dünya Kupası'nda olacak mı? - Spor
17:49 Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü - Spor
17:38 Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif! - Spor
17:28 Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı! - Spor
17:00 Tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat - Spor
16:37 Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı - Spor
9.12.2019 18:49:17