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Devre kesici yüzde 10 düşüşte uygulanacak

Borsa İstanbul'da hisselerde yüzde 20 yükseliş veya düşüşte uygulanan devre kesici yarından itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.

12.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:35
Devre kesici yüzde 10 düşüşte uygulanacak
Borsa İstanbul'da hisselerde yüzde 20 yükseliş veya düşüşte uygulanan devre kesici yarından itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak. Borsa İstanbul'un hamlesi bugünkü yüzde 7.26 düşüşün ardından geldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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