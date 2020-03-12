Devre kesici yüzde 10 düşüşte uygulanacak
Borsa İstanbul'da hisselerde yüzde 20 yükseliş veya düşüşte uygulanan devre kesici yarından itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.
12.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:35
Borsa İstanbul'da hisselerde yüzde 20 yükseliş veya düşüşte uygulanan devre kesici yarından itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak. Borsa İstanbul'un hamlesi bugünkü yüzde 7.26 düşüşün ardından geldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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