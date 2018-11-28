Devre Mülkünü Thk'ya Bağışladı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki hayırsever vatandaş Sait Ünal, Afyonkarahisar Gazlıgöl'de bulunan devre mülkünü Türk Hava Kurumuna bağışladı.Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Nevzat Yalçın, düzenlenen törenle Ünal'a teşekkür plaketi takdim etti. Sait Ünal'ın Gazlıgöl'de bulunan devre mülkünü Türk Hava Kurumuna bağışladığını söyleyen Nevzat Yalçın, "Türk Hava Kurumu her bağışı genel başkanlık adına alır. Genel başkanlık adına tapusu alındı. Şu anda devre mülk Türk Hava Kurumu'nun malı olmuş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir plaketle onurlandırmak istiyoruz" dedi.Türk Hava Kurumu'nun Atatürk'ün kurduğu, gençliğe hizmet eden bir kurum olduğunu kaydeden Yalçın, "Dolayısıyla yapılan her yardım, destek Türk Hava Kurumu'nun gençliğine verdiği hizmete bir katkıdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR