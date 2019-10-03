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Devrek Belediye meclisi toplandı

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

03.10.2019 17:31Devrek Belediye meclisi toplandı
Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse meclis salonunda vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı. Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilirken, meclis toplantısına saygı duruşu ile başlandı ve yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri ele alındı.

7 Gündem maddesi ile başlatılan ve Belediye Meclis Toplantı salonunda hayata geçirilen toplantı da İmar Komisyonu kararlarının görüşülmesi, Belediyeye ait Gelir Tarifelerinin, 2020 Mali yılı için belirlenmesi talebinin görüşülmesi, Belediyede kayıtlı su aboneleri tarafından kullanılmakta olan mekanik su sayaçlarının elektronik ve kontörlü sayaçlar ile değiştirilmesine dair talebin görüşülmesi, İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında park yeri ve park yasağı yerlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. İlçenin Yeni Mahalle 321 ada 71 parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Devrek'in İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokak 73 ada 10 parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi talebin ardından toplantı sona erdi - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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