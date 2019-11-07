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Devrek Belediye meclisi toplandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

07.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:01 Devrek Belediye meclisi toplandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesi belediyesi tarafından hayata geçirilen meclis toplantısı vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısı gerek kameralar nezaretinde dışarıda bulunan Devreklilere canlı olarak ve gerekse meclis salonunda vatandaşlara açık olarak gündem maddeleri ele alındı. Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un başkanlığında gerçekleştirilirken, meclis toplantısına saygı duruşu ile başlandı ve yapılan yoklamanın ardından gündem maddeleri ele alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan belediye içme suyu vatandaşlara yüzde 25 indirimli olarak verilecek 11 Gündem maddesi ile başlatılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyon Kararlarının görüşülmesi, Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Belediyenin 2020 Mali Yılı Analitik (Gelir- Gider Bütçesinin görüşülmesi, Devrekli Şehit Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın ilçedeki bir çocuk parkına verilmesi talebinin görüşülmesi, Afet anında ilçedeki toplanma alanlarının belirlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesi, Kardeş belediyecilik kapsamında Şişli Belediyesinin Kardeş Şehir olarak belirlenmesi için Belediye Meclis Kararı alınması konusunun belirlenmesi, İlçede vatandaşların rahat hareket etmelerini sağlamak ve görüntü kirliliğini önlemek üzere kaldırım işgali ile ilgili Tembih namenin görüşülmesi, Devrek'te Yeni Mahalle 15 Temmuz Meydanı No 11 adresinde bulunan iş yerinin Gaziler Derneğine tahsisinin görüşülmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliğinden malzeme ve araç hibe alınması konusunun görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

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