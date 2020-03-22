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Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi

Devrek Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alandaki oturma banklarını tel kafes ile çevirdi.

22.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:39
Devrek Belediyesi bankları tel kafes ile çevirdi
Devrek Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alandaki oturma banklarını tel kafes ile çevirdi.

Zonguldak 'ın Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet alanında vatandaşların oturdukları bankları tel kafes ile çevirerek tedbir amaçlı vatandaşların oturmalarını önleme yoluna gidildi.

Hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Malum dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde de " Koronavirüs" adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Bizde belediye olarak ilçemizin Cumhuriyet Alanında vatandaşlarımızın oturmaları ve dinlenmeleri için hayata geçirdiğimiz bankları geçici bir süreyle tedbir amaçlı kafes altına aldık. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın bir birleriyle yakın temas etmelerinin önüne geçmek ve olası bir vakanın yayılmasını önlemek için alınan bir karardır. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Zonguldak, Devrek, Güncel

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