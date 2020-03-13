Menü
Haberler ›› Güncel ››Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı - Güncel

Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı

Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:10
Devrek Belediyesi dezenfekte çalışmalarına başladı
Devrek Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Zonguldak 'ın Devrek Belediyesi tarafından ilçe ve sokakları ile bazı kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Malum dünyanın birçok yerinde " Korona Virüsü" adı altında bir virüs var ve bu insanların adeta korkulu rüyası haline geldi. Yurdumuzda şu ana kadar iki vaka görüldüğü yetkili mercilerce kamuoyuna bildirilmiştir. Bizde Devrek Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Selçuk Çetin, Zonguldak, Devrek, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı