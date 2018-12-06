Devrek Belediyesi'nden Aylık Meclis Toplantısı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:42



06 Aralık 2018 Perşembe 16:42

Devrek Belediye Meclisi 2018 Yılı Aralık Ayı Olağan toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 8 gündem maddesiyle gerçekleştirdi.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Aralık ayının gündem maddeleri görüşüldü.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye Meclisimizin 2018 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 8 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum "dedi.Düzenlenen meclis toplantısında belediye meclisinin 2019 yılında yapacağı meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi, belediye meclisinin 2019 yılında izin yapacağı ayın belirlenmesi, belediyenin 2018 Mali Yılı Analitik bütçesinde sınıflar arasında ödenek aktarma konusunun görüşülmesi, belediye tarafından kullanılmakta olan ZONÇEB'e ait Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama tesisi inşaat yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması talebinin görüşülmesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlçenin İsmetpaşa Mahallesi 141 ada 1 parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi.- Abdullah Kapusuz'a ait dilekçe ile İsmetpaşa Mahallesi 347 Numaralı Sokak 106 ada 3 parseldeki taşınmazın imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Satılmış Yörük'ün ilçenin Karşıyaka Mahallesi 21 ada 7 parselde 10\C maddesi uygulanması talebinin görüşülmesi ve Siyami Özkoz'un Devrek'te muhtelif bir sokak veya caddeye Müfide Güzin Anadol isminin verilmesi talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK